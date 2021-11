Ve středu 10. listopadu krátce před desátou hodinou dopolední policisté vyjížděli do obce Smidary, kde na silnici II. třídy havarovalo osobní vozidlo značky Škoda Octavia.

Dopravní nehoda u Smidar | Foto: PČR

Osmnáctiletý řidič objížděl chodce a následně při zařazování do svého jízdního pruhu nezvládl řízení, najel na pravou krajnici a sjel do příkopu, kde narazil do stromu. Mladík byl převezen do nemocnice, odkud byl bez zranění propuštěn. Policisté ho podrobili dechové zkoušce s negativním výsledkem. Na vozidle odhadli škodu na 170 tisíc a na stromě 2 tisíce korun. Řidiči udělili za přestupek pokutu ve výši 1000 korun.