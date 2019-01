Východní Čechy - Další z přibývajících černých zpráv. Řidič babetty se v sobotu ráno střetl s projíždějícím nákladním vlakem u Opatovic nad Labem. Byl na místě mrtev.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK

„Ke srážce došlo na místní komunikaci kolem šesté ranní na nechráněném přejezdu s výstražným křížem mezi Opatovicemi a Čeperkou," řekla mluvčí krajské policie Eva Maturová. Řidiči babetty bylo teprve 33 let.

Smrtelných havárií motorkářů dramaticky přibývá. V minulém roce si nehody od ledna do konce června vyžádaly v celém Česku životy 28 řidičů motocyklů, letos to ve stejném období bylo 44.

Vůbec nejhorší tragédie motorkářů ve východních Čechách se stala na konci března u Brlohu na Pardubicku. Motorka se dvěma mladými muži (26 a 27 let) narazila do betonového sloupku a oba po nárazu spadli do potoka, kde byli nalezeni mrtvi.

Za nehody motorkářů může podle policistů zejména to, že nepřizpůsobí jízdu stavu silnice a svým zkušenostem. „Hlavní příčinou vůbec je nepochopení řidiče motocyklu, jakým úsekem projíždí a jak tomu má přizpůsobit rychlost jízdy," prohlásil šéf dopravní policie Leoš Tržil.

Motorkáři například při rychlém průjezdu zatáčkou vylétnou mimo silnici nebo najedou do protisměru. V nepřehledných úsecích také nedokážou zareagovat. Většinu kolizí si tak podle ředitele dopravní policie řidiči motorek zaviní sami. Podle statistiky často přehlédnou přijíždějící vozidlo, neumí odhadnout rychlost a příliš spoléhají na výkon svého stroje. Podle Tržila jsou rizikovými místy křižovatky, zatáčky, členitý terén a rovinky bez rozhledu.

Řidiči automobilů ale na druhou stranu často nedají motorkářům přednost v jízdě a chovají se k nim agresivně. Dalším problémem je předjíždění v křižovatkách, nedodržování vzdálenosti za auty nebo nenošení helmy.

Poslanci proto chtějí uzákonit povinnost prokázat v autoškolách také schopnost ovládat motocykl. „Je tam jízda za nízkých rychlostí, brzdění, otáčení, zatáčení, osmička, vyhýbací manévr a další," dodal Tržil. (kim, čtk)