Východní Čechy - Není snad dne, aby na východě Čech neprasklo v silném mrazu vodovodní potrubí. U některých havárií pomáhají vodohospodářům i hasiči.

Mrazivé počasí způsobuje na východě Čech havárie vodovodního potrubí. S likvidací následků se vypořádávají čety vodohospodářů, ale na některých místech musejí pomáhat i hasiči.

Zima zastavila dodávku vody

„Včera jednotka dobrovolných hasičů z Úpice zajišťovala dodávku vody pro občany obce Rtyňka na Trutnovsku, kde došlo k poškození vodovodního řadu,“ uvedla tisková mluvčí královéhradeckých krajských hasičů Martina Žahourková s tím, že v poslední době vyjížděli krajští hasiči jen asi ke dvěma případům prasklých vodovodních potrubí.

Praskají vodoměry i domovní přípojky

Více práce přidělávají mrazy hasičům v Pardubickém kraji. „Jen za úterý jsme likvidovali hned čtyři takové havárie. Voda z prasklého zamrzlého potrubí zatopila sklepy v domech na předměstí ve Svitavách v ulici U Stadionu. Voda do domu prosákla z uličního vodovodního řadu. Hasiči se snažili vodu nasměrovat z chodníku do kanálu, aby netekla do domů. Pracovníci vodovodů a kanalizací uzavřeli hlavní řad a hasiči nasadili k odčerpání vody kalová čerpadla,“ uvedla mluvčí hasičů Vendula Horáková.

Další čerpání vody čekalo na hasiče v ulici Víta Nejedlého ve Svitavách. Hasičům se podařilo vodu ze všech zatopených domů odčerpat deset minut před polednem. Podobné výjezdy absolvovali také hasiči v krajském městě.

„Pardubičtí hasiči zasahovali také ve Svítkově v ulici V Oklikách, kde pravděpodobně došlo k prasknutí vodovodního řadu,“ uvedla mluvčí Horáková.

Dodala, že tekoucí voda zaplavila okolí. Hasiči nalezli uzávěr vody před domem a vyčkali do příjezdu pracovníků Vodovodů a kanalizací Pardubice. O uzavření vody byli informováni i policisté.

„V odpoledních hodinách hasiči likvidovali tekoucí vodu v bytě v ulici Na Okrouhlíku v Pardubicích. Uzavřeli přívod vody do bytu a na místo přivolali pracovníka havarijní služby,“ řekla mluvčí Horáková.

V půl osmé večer zasahovali hasiči také v pardubické Husově ulici, kde došlo k prasknutí vodoměru.

Havarijní službu v tomto případě přivolala na místo městská policie.

Co dělat, když… ?



Problémy s prasklou vodou v domech způsobují většinou prasklé vodoměry.

Majitelé domů nebo nájemníci by měli dbát na to, aby nedošlo k jejich zamrznutí. Je proto třeba dohlédnout, aby například ve společných prostorách nebyla otevřená okna.

Je dobré také vodoměr zabezpečit izolací.

Pokud havárii způsobí porucha venku, kontaktujte příslušnou havarijní službu, kvůli odčerpání vody pak hasiče.

