Řidič žlutého sporťáku se postaral o kuriózní kousek na křižovatce v Hradci Králové. Alkoholem posilněný muž vyrazil na červenou, porazil značku, obkroužil celou křižovatku a svou kreaci zakončil nárazem do auta. Padesátník dostal jízdu mustangem k narozeninám, měl jet jako spolujezdec, nakonec sedl i bez řidičáku za volant.

Mustang vystartoval na křižovatce v Hradci na červenou. | Video: PČR

K nehodě došlo v neděli 24. března krátce před 16. hodinou. „Na místě, kde naštěstí nebyl nikdo zraněn, byla dvě havarovaná osobní vozidla Ford Mustang a Renault Mégane a poražená dopravní značka,“ uvedla k případu policejní mluvčí Iva Kormošová.

Padesátiletý řidič zaspal start a místo na zelenou, do křižovatky ulic Akademika Bedrny a Pilnáčkova v Hradci Králové vystartoval na červenou.

„V křižovatce to však vypůjčený mustang dohnal, když se muži splašil pod nohama. Narozeninová zážitková jízda sporťákem tak rázem skončila nehodou. To, jak se ulevilo řidiči, kterému se tenhle splašený kůň vyhnul, si asi všichni umíme představit, bohužel však jeho radost neměla dlouhého trvání. Mustang si nakonec jeho ‚vejfuk‘ přeci jen našel,“ popsala nehodu policie na facebooku.

Řidič dostal mustanga do přetáčivého smyku, ve směru do centra města nejdřív najel na travnatý ostrůvek, kde porazil dopravní značku. Následně se ve smyku otočil zpět do směru na Věkoše a zezadu narazil do megana, jehož řidiče předtím omezil při průjezdu křižovatkou.

Policisté oba řidiče podrobili dechové zkoušce. Pětapadesátiletý řidič megana měl zkoušku negativní, ale 50letý řidič mustangu pozitivní. Jeho zkouška ukázala výsledek přes půl promile alkoholu v dechu. „U tohoto muže policisté navíc zjistili, že nikdy nebyl držitelem žádného řidičského oprávnění a že má soudem omezenou svéprávnost (na jakou oblast, se teprve zjišťuje),“ doplnila Kormošová.

Podle Kormošové měl muž ke svým padesátinám obdržet zážitkovou jízdu sportovním vozidlem jako spolujezdec. „Před domluveným srazem na BČS OMV si měl dát k obědu pivo a panáka rumu. Jelikož mu prý bylo nabídnuto řídit auto, sedl za volant,“ vysvětlila, proč muž bez řidičáku sedl za volant, mluvčí.

Padesátník se dopustil hned čtyř přestupků najednou - jízda na červenou, nepřizpůsobení rychlosti, jízda bez řidičského oprávnění a alkohol za volantem. „Zda se ještě někdo další dopustil nějakého protiprávního jednání, je předmětem dalšího šetření,“ dodala Kormošová.

Na meganu byla odhadnuta škoda na 50 tisíc a na mustangu 200 tisíc korun.