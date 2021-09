Nejzávažnější nehoda se stala hned v pátek odpoledne na 68.kilometru ve směru na Prahu. Osobní auto tam vyletělo mimo dálnici a zůstalo převrácené na boku. Když přijeli na místo hasiči, nenašli v automobilu žádného člověka. Zraněného řidiče nalezly jednotky až v přilehlém kukuřičném poli. Muže si následně převzali do péče zdravotničtí záchranáři, kteří ho vzhledem k jeho zraněním museli letecky transportovat do nemocnice.

Další dvě nehody se na dálnici D11 staly v neděli odpoledne. Omezení provozu na 64. kilometru v katastru obce Klamoš způsobila nejprve nehoda dvou osobních automobilů, které po střetu narazily do svodidel. "Při nehodě nebyl nikdo zraněn. Hasiči zabezpečili místo zásahu a dálnice byla průjezdná jedním pruhem," popsala mluvčí krajských hasičů Martina Götzová. Jen, co dokončili hasiči z Hradce Králové, Nového Bydžova a Chlumce nad Cidlinou zásah u Klamoše, už museli do akce znovu. Zhruba o hodinu později totiž havarovalo další osobní auto na 72. kilometru dálnice D11. Řidič tam z dosud neznámých příčin narazil do svodidel. Ani u druhé nedělní nehody naštěstí nedošlo k žádnému zranění.