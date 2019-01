Východní Čechy, Pardubice /OD SOUSEDŮ - FOTO, VIDEO/ - Jednotky záchranářů, policie i hasičů ve středu večer zasahovaly na pardubických univerzitních kolejích.

Student z Afriky, který byl ve středu odvezený z univerzitních kolejích do Pardubické krajské nemocnice s podezřením na infekční onemocnění, má malárii. Nemoc potvrdily laboratoratorní testy. Další aktuální informace zjišťujeme.

Na vysokoškolské koleje dorazila se zdravotníky i jednotka hasičů v protichemických oblecích, což naznačovalo podezření na vysoce infekční onemocnění. Na místě se nejprve spekulovalo o tom, že by mohlo jít o podezření na virus ebola. Celý kolotoč záchranných opatření se roztočil už kolem čtvrt na pět. Na místo postupně dorazila záchranná služba, hasiči a posléze i další složky Integrovaného záchranného systému. Deníku se podařilo zjistit, že nakaženým by měl být student Fakulty zdravotnických studií pardubické univerzity. Jeho přítelkyně, se kterou jsme hovořili, uvedla, že její přítel přicestoval z Tanzanie před dvěma dny a nyní se cítil nemocný.

"Na vysokoškolských kolejích byl ubytován student z Tanzanie, který by měl nastoupit do prvního ročníku naší univerzity. Recepční uvedla, že se necítil dobře. Stěžoval si na nevolnost, a tak mu přivolala záchranku. V současné době se prošetřuje jeho zdravotní stav. Situace je patrně závažná, ale budeme věřit tomu, že jde spíše o preventivní opatření, které přijal hlavní hygienik. My jej samozřejmě budeme respektovat," uvedla těsně před sedmou hodinou večer tisková mluvčí pardubické univerzity Valerie Wágnerová.

Hygienici na místě vyloučili, že je student pardubické univerzity z Tanzanie nakažen virem ebola. Byl převezen na infekční oddělení krajské nemocnice. Tuto informaci Deníku na místě potvrdil i přítomný hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

"Naštěstí se nepotvrdily informace o přítomnosti vysoce nebezpečného viru ebola. V tuto chvíli se předpokládá, že by to měla být méně nebezpečná choroba, maximálně malárie. Nebezpečí nehrozí, místnosti však budou preventivně dezinfikovány," podotkl za bezpečnostní radu kraje hejtman Martin Netolický.

Výsledky nejdříve ve čtvrtek

"Všechno nasvědčuje tomu, že je to vyloučené. V oblastech, kde se ebola vyskytuje, student vůbec nebyl, nepatří do rizikové skupiny," doplnil pro ČTK ředitel Krajské hygienické stanice Pardubického kraje Antonín Vykydal.

Podle Vykydala má student horečky a mohl by mít například malárii. Proto bude vyšetřen v Pardubické krajské nemocnici. "Rozhodně ale ne kvůli vysoce nebezpečné nákaze, kvůli ebole nebo něčemu takovému," dodal Vykydal. Lékaři nyní musejí zjistit, o jaký typ onemocnění jde.

"Do deváté hodiny večerní bude těžko nějaký posun. V této chvíli budou probíhat různá vyšetření. Zcela jistě je vyvrácena ebola, nabízí se řada onemocnění od malárie po virózy a chřipky. První výsledky testů budou nejdříve ve čtvrtek dopoledne," uvedl mluvčí Pardubické krajské nemocnice Dušan Korel.

Student je umístěn na infekčním oddělení pardubické nemocnice pod přísným bariérním režimem.

Pokoje dezinfikovali hasiči

"Jednotka hasičů na místo dorazila i s kontejnerem nouzového přežití, protiplynovým vozidlem a s kompletní výstrojí – protichemickými obleky nejvyšší ochrany. Pro zásah byla připravena i dekontaminační sprcha. Budova kolejí byla uzavřena a hasiči provedli obchůzku všech pokojů s výzvou, aby studenti neopouštěli své pokoje. Hasiči byli připraveni na pokyn ihned zasáhnout. Pacient byl v izolaci a nakonec převezen do pardubické nemocnice. Na pokyn krajského hygienika byla provedena dezinfekce několika místností. Událost byla ze strany hasičů ukončena v 19:50 hodin," uvedla mluvčí pardubických hasičů Vendula Horáková.

Případy eboly

V Evropě zatím žádný případ nákazou virem eboly potvrzen nebyl, poslední podezření se objevilo v úterý v Itálii, jednalo se o ženu ve věku kolem 40 let, která se podle místního tisku nedávno vrátila z Nigérie. Minulý týden bylo vyvráceno podezření na nákazu v sousedním Rakousku.

Ebola řádí v Africe, zejména v Sieře Leone, Guineji, Libérii a Nigérii. Podle posledních údajů v důsledku nákazy zemřelo již na 2100 lidí. Celkem se ebolou nakazilo asi 4000 osob. Při nynějším tempu postupu nákazy Světová zdravotnická organizace (WHO) odhaduje, že může trvat šest až devět měsíců, než se nemoc podaří dostat pod kontrolu.