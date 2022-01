Tragická nehoda ve Chvojenci: Spolujezdce museli vyprošťovat z kabiny

Tragická nehoda uzavřela silnici I/35 u Chvojence. K nehodě došlo krátce před půl devátou ráno. Nákladní vozidlo jedoucí ve směru od Holic na Chvojenec havarovalo vpravo mimo komunikaci do příkopu, kde narazilo do stromu. Při dopravní nehodě byl zraněn řidič, který byl převezen do nemocnice. Spolujezdec bohužel na místě podlehl svým zraněním.

Lednová nehoda ve Chvojenci | Foto: HZS KHK