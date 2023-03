Přes 2,3 promile alkoholu v dechu policisté naměřili řidiči, který v sobotu naboural pět aut v Hradci Králové v ulici Na Kotli. Pětatřicetiletý výtečník skončil na záchytce. Hrozí mu až tři roky ve vězení.

Pětatřicetiletý řidič naboural pět aut v Hradci Králové v ulici Na Kotli. Policisté mu naměřili přes 2,3 promile alkoholu v dechu. | Foto: PČR

Opil se, naboural do pěti aut a utíkal pryč. Tak by se dal ve zkratce popsat příběh, který se odvíjel v sobotu v Hradci Králové. "V sobotních dopoledních hodinách jsme na lince 158 přijali oznámení o řidiči, který v ulici Na Kotli v Hradci Králové při projíždění okolo zaparkovaných vozidel do několika narazil a z místa nehody utíká pryč," informovala policejní mluvčí Iva Kormošová.

Policisté z pohotovostního a eskortního oddělení muže záhy zadrželi. Řidič nadýchal přes 2,3 promile alkoholu. Své sobotní dobrodružství tak muž zakončil na záchytce. "Pětatřicetiletý řidič byl převezen na protialkoholní záchytnou stanici, kde ho službu konající lékař umístil," potvrdila Iva Kormošová.

Po vystřízlivění řidiči policisté sdělili podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. Za to mu hrozí trest odnětí svobody od 6 měsíců do 3 let.

"Ohledáním místa nehody policisté zjistili, že muž svým osobním vozidlem značky Peugeot 206 postupně narazil do dalších 4 osobních a jednoho nákladního auta," doplnila policejní mluvčí. Na všech autech vznikla škoda ve výši asi 115 tisíc korun. Zraněný nikdo nebyl.