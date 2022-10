„Osmačtyřicetiletý řidič jedoucí po silnici I/16 od Kumburského Újezdu na Vrchovinu po projetí pravotočivé zatáčky na mokrém přímém úseku za křižovatkou s ulicí Na Cihlářce vyjel vpravo mimo komunikaci, kde narazil do svodidel. Pokračoval dál a před křižovatkou s ulicí Achátová vyjel opět vpravo mimo vozovku a narazil do značky a do stromu,“ popsala nehodu tisková mluvčí policie Iva Kormošová.