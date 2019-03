„Uvedl, že obsluhoval za jízdy tiskárnu, a když sbíral spadlý papír z podlahy vozidla, tak již zřejmě nestačil ubrzdit automobil za stojící kolonou," uvedla policejní mluvčí Lenka Burýšková.

Nákladní vůz narazil do osobního vozidla před ním, to vrazilo do dalšího auta a došlo k řetězové havárii. Jedno z vozidel skončilo v protisměru, další na chodníku, kde poškodilo zábradlí mostu. „Kromě hmotné škody, která byl celkově vyčíslena na více než 550 tisíc korun, byla lehce zraněna 46letá řidička jednoho vozu. Nehodu nyní vyšetřují dopravní policisté," dodala Lenka Burýšková.