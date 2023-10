/VIDEO, FOTO/ K nehodě se zraněním došlo v pátek dopoledne u fotbalového stadionu v ulici Malšovická v Hradci Králové. Vozidlo narazilo do sloupu trolejového vedení a následně do stromu. Dvě zraněné osoby skončily v péči záchranářů. Nehoda se zraněním se v pátek dopoledne stala i v Husově ulici na Novém Hradci.

Nehoda se stala u fotbalového stadionu směrem k parkovišti u koupaliště Flošna. Než dorazili záchranáři, hasiči poskytli první pomoc zraněné posádce. „Během zásahu nebylo potřeba použít vyprošťovací zařízení. Bylo provedeno zajištění vozidla proti požáru, vytažení vraku bude řešit přivolaná odtahová služba,“ sdělili hasiči na twitteru.

Podle policie jelo vozidlo značky Nissan Leaf od centra města k nadjezdu. Z prvotního vyšetřování vyplývá, že 20letý řidič nepřizpůsobil rychlost jízdy a při předjíždění cyklisty dostal smyk. „Najel do pravého silničního příkopu, kde narazil do sloupu tramvajového vedení, od kterého se odrazil a následně narazil do stromu,“ popsala nehodu policejní mluvčí Iva Kormošová.

U řidiče policisté dechovou zkouškou nezjistili požití alkoholu a škodu na vozidle odhadli na 200 tisíc korun. Přesná příčina dopravní nehody je podle Kormošové předmětem dalšího vyšetřování.

Páteční dopoledne bylo nešťastné i pro řidiče, který jel po Husově ulici na Novém Hradci. Auto narazilo do betonových zábran. „Jedna zraněná osoba je v péči zdravotnických záchranářů, vozidlo jsme stabilizovali proti převrácení, bude probíhat dokumentování nehody policií,“ uvedli hasiči na twitteru.

