Škodou za téměř 100 tisíc korun skončila v sobotu po půlnoci nehoda osobního auta před Blešnem. Řidič měl štěstí, že přežil, jak se ukázalo, měl více než tři promile alkoholu v dechu a nebyl ani připoutaný.

Místo nehody u Blešna. | Foto: HZS KHK

„V sobotu 17. 2. krátce po půlnoci na silnici I/11 pár desítek metrů před obcí Blešno ve směru Třebechovice p/Orebem - Hradec Králové havarovalo osobní vozidlo značky Škoda Roomster. K nehodě pravděpodobně došlo tak, že 54letý řidič přejel do protisměru, sjel do příkopu, kde přejel směrový sloupek a narazil do betonového mostku s kovovým zábradlím, který přejel a zastavil se až o pařez,“ popsala policejní mluvčí Iva Kormošová.

Policisté muže podrobili dechové zkoušce.

„Ukázala přes 3 promile alkoholu, a zjistili, že nebyl za jízdy připoután bezpečnostním pásem. Muži zadrželi řidičský průkaz a zakázali další jízdu. Celková způsobená škoda byla odhadnuta na necelých 100 tisíc korun. Přesná příčina dopravní nehody je v šetření hradeckých policistů,“ doplnila policejní mluvčí.