Policisté vyšetřují nedělní dopravní nehodu z Nového Bydžova. Osobní automobil zde narazil do sloupku u rodinného domu a dalšího stojícího vozidla.

„Vzbudila nás ohromná rána až na druhé straně domu kde máme ložnici,“ popsala nehodu majitelka pobořeného domu. Podle vyjádření policie může za nehodu vysoká rychlost. Mladý řidič jedoucí od ulice Dukelská ve vysoké rychlosti dostal smyk a nezvládl řízení. Na místě narazil do zaparkovaného auta, poškodil oplocení dvou domů a elektrorozvaděč.

Od nehody poté utekl. „Syn ho viděl utíkat z okna pokoje ještě než jsme se dostali na ulici a všechny obvolali,“ popisují svědci mladíkův úprk.

V autě ale zůstalo ještě šest zraněných, všichni mladí lidé. Ty si při nehodě urychleně převzala přivolaná záchranná služba. „Viděla jsem, jak se snaží dostat z auta, byl slyšet jenom křik nějakých dívek,“ líčí šok majitelka. Spolujezdce ve věku od 15 do 23 let podrobili u nehody policisté dechové zkoušce. Kromě jednoho nadýchali od 0,5 do jedné promile.

Prvotním vyšetřováním incidentu policisté zjistili, že na předním sedadle spolujezdce seděly dvě osoby. Na zadních sedadlech pak seděly osoby tři a jedna na nich ležela.

Škodu na autech a domu odhadli policisté na 240 tisíc korun. Mladý jednadvacetiletý řidič se tentýž den, kdy se stala i nehoda, dostavil v dopoledních hodinách na policejní služebnu. Policisté ho posléze přivezli na místo nehody, kde se majitelům poškozeného auta a domu za svůj čin omluvil.

„Přesná příčina a míra zavinění jsou předmětem dalšího šetření,“ dodala mluvčí policie Iva Kormošová.