K bočnímu střetu osobního a nákladního auta došlo v úterý okolo osmé hodiny ranní. Řidič osobáku se při cestě z Býště směrem na Hradec nedržel u kraje vozovky a přejel do protisměru.

Foto: Policie ČR | Foto: Deník / Tomáš Kulhánek

Tam bočně narazil do projíždějícího náklaďáku, dostal se do smyku a narazil do svodidel. Při nehodě se nikdo nezranil a dechová zkouška vyloučila alkohol u obou řidičů. Celkovou škodu na vozidlech odhadli na 410 tisíc korun.