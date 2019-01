Býšť - /FOTOGALERIE/ Smrt si na Pardubicku vzala další oběť. Tento víkend již třetí.

Nešťastný víkend na silnicích na Pardubicku. Smutný účet, který v sobotu začal smrtí dvou motorkářů, uzavřel hodinu před nedělní půlnocí střet dvou osobnícho vozidel mezi Býští a Hradcem Králové při kterém na silnici vyhasl jeden lidský život.

Krátce před jedenáctou hodinou v noci se proti sobě blížila dvě vozidla. Od Hradce Králové černý ford, od Býště červený opel. Jeho řidič viděl jak světla vozidla proti němu zamířila přímo proti jeho vozu. To když řidič fordu ztratil vládu nad vozidlem a prudce strhl řízení. Tento manévr jej ale ve vysoké rychlosti přivedl do protisměru. Pak už následoval jen hlasitý zvuk srážky.

Rána přišla pravděpodobně z boku, přímo na místa, ve kterých seděl řidič opelu a jeho vozidlo doslova rozprášila po celé silnici. Sílu nárazu si lze jen těžko představit - z opelu totiž vyrvala motor, ten se zastavil až o několik metrů dál. Obě vozidla skončila od sebe několik desítek metrů rozbitá v příkopě u silnice. Svědci havárie se snažili poskytnout první pomoc řidiči červeného vozu, ale jejich snaha byla marná. Z černého vozidla mezitím vystoupila tříčlenná posádka.

Ačkoliv policejní vyšetřování příčin nehody ještě není uzavřené, viník nehody je pravděpodobně znám. Podle našich informací se má jednat o mladého řidiče z Vysokého Mýta, který řídil černý ford a řidičský průkaz měl pouze jeden rok. Buď z nepozornosti nebo vlivem mikrospánku se dostal za pravou krajnici silnice. Ve snaze dostat vozidlo zpět na vozovku se dostal do smyku a vyletěl do protisměru přímo proti červenému opelu, v jehož troskách připomínajících spíše než auto zmuchlanou papírovou kouli, zahynul řidič. Druhá posádka utrpěla lehká zranění, ale všichni tři muži z vozu vystoupili sami a byli převezeni do nemocnice. Za nehodou nebyl alkohol, dechová zkouška u řidiče, který nehodu pravděpodobně zavinil, vyšla negativní.

Policie silnici mezi Býští a Hradcem Králové musela kvůli vyšetřování na několik hodin uzavřít, což provázely velké kolony nákladních vozidel, které se prakticky okamžitě začaly tvořit z obou stran.