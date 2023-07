/FOTO/ Hned dvě pondělní nehody v Hradci Králové způsobili opilí řidiči. Jeden s 1,6 promile narazil do sloupu veřejného osvětlení, druhý naboural do zaparkovaných aut, nadýchal skoro čtyři promile.

K prvnímu karambolu došlo v pondělí ráno na Gočárově okruhu. Jízda 47letého řidiče skončila nárazem do sloupu s osvětlením. | Foto: PČR

K prvnímu karambolu došlo v pondělí v 5.40 hodin ráno na silnici I/31 na Gočárově okruhu. Jízda 47letého řidiče skončila nárazem do osvětlení. „Řidič osobního vozidla značky Renault Laguna jedoucí v pravém jízdním pruhu od křižovatky Brněnská směrem ke křižovatce Tesla nepřizpůsobil rychlost jízdy. Uvedl auto do nekontrolovaného smyku, následně přejel do levého jízdního pruhu, z kterého vyjel na střední travnatý pás, kde narazil do sloupu veřejného osvětlení, které vyvrátil,“ popsala nehodu policejní mluvčí Iva Kormošová.

Náraz do sloupu s osvětlením měl ještě dohru, odneslo to i další auto. „Osvětlovací tělesa při pádu poškodila vozidlo Citroen Berlingo jedoucí v protisměrném jízdním pruhu,“ doplnila Kormošová.

Z obchodního domu v Hradci muž ukradl telefon za téměř 25 tisíc. Poznáte ho?

U řidičky citroenu byla dechová zkouška negativní, ale řidič laguny nadýchal 1,6 promile. Policisté odhadli na citroenu škodu na 60 tisíc, na laguně 40 tisíc a na sloupu 30 tisíc korun.

Ke druhé nehodě došlo krátce po 15. hodině v Třebechovické ulici, 56letý řidič naboural do zaparkovaných aut. „Řidič Škody Rapid svým tažným zařízením poškodil přední část zaparkovaného osobního vozidla Toyota Yaris a dále při couvání do kolmého parkovacího místa narazil do dalšího zaparkovaného vozidla značky Ford C-Max,“ sdělila policejní mluvčí.

Dechová zkouška u řidiče ukázala výsledek 3,7 promile alkoholu. Na každém vozidle byla odhadnuta škoda na 15 tisíc korun.

FOTO: Po nehodě u Nového Bydžova hořelo auto. Opilý muž nezvládl řízení

Ani při jedné z nehod nebyl nikdo zraněn. Oběma řidičům policisté na místě zadrželi řidičský průkaz a zakázali další jízdu. Po vystřízlivění oba dva čeká obvinění z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, a jelikož způsobili dopravní nehodu, hrozí jim trest odnětí svobody na 6 měsíců až 3 roky, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.

Od počátku roku v Královéhradeckém kraji policisté přistihli téměř 900 řidičů pod vlivem alkoholu. „Dvě stě sedmdesát z nich se dopustilo trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, protože měli nad 1 promile. Dalších 630 řidičů řídilo pod vlivem drog,“ doplnila informace Iva Kormošová.