K nehodě, při které zahynul osel, došlo v pátek v noci u Kosiček na Hradecku. Od pátku do pondělního rána se na území Královéhradeckého kraje stalo celkem 15 dopravních nehod se zvěří.

Auto osla srazilo v pátek 20. října ve 22 hodin na silnici II. třídy u písníku Kosičky. | Foto: PČR

Auto osla srazilo v pátek 20. října ve 22 hodin na silnici II. třídy u písníku Kosičky. „Dosud nezjištění vlastník tohoto domácího zvířete zřejmě nezabránil jeho pobíhání, kdy osel vběhl z příkopu bezprostředně před projíždějící automobil značky Hyundai. Řidič již na uvedenou situaci nestihl reagovat a osla srazil. Následkem střetu došlo k usmrcení zvířete,“ sdělila k nehodě policejní mluvčí Eliška Pospíšilová.

V souvislosti s touto dopravní nehodou hledáme policisté hledají majitele osla, případně kohokoli, kdo by k majiteli domácího zvířete mohl poskytnout jakékoliv informace. „Ať se obrátí na policisty hradeckého dopravního inspektorátu na tel. 974 527 559, případně na lince 158,“ vyzvala policejní mluvčí.

Podzim se řadí k nejrizikovějším obdobím roku, kdy ke střetům se zvěří může docházet. Jenom od pátku do pondělního rána policisté evidují na území Královéhradeckého kraje celkem 15 dopravních nehod se zvěří. Podle policejní mluvčí nejčastěji vbíhala do jízdní dráhy aut srnčí zvěř, následně divoká prasata, došlo však i ke zmíněné nehodě s oslem.

Lesní zvěř se podle Elišky Pospíšilové může objevovat kdekoli, zejména za svítání či za soumraku. Co dělat pro to, aby se řidiči srážce se zvěří vyhnuli? „Nejlepším preventivním opatřením před těmito nehodami je nízká rychlost jízdy, díky které vzniká větší prostor pro včasnou reakci. Řidiči by se měli plně věnovat řízení a neustále být obezřetní, obzvlášť v místech, kde se může zvěř vyskytovat,“ radí policejní mluvčí.

Pokud spatříte zvíře včas, sešlápněte brzdu a zatrubte. „V případě, že již nejde srážce nijak zabránit, je nutné intenzivně brzdit a neuhýbat. Úhybný manévr je totiž mnohem více nebezpečný, hrozí například přejetí do protisměru a střet s protijedoucím automobilem nebo náraz do stromu u silnice,“ varuje Pospíšilová.

Se sraženým zvířetem se nemá manipulovat, nikdy není možné vědět, zda není něčím nakažené. „Navíc zraněné zvíře může být agresivní a nebezpečné. Přivolaná policie pomůže kontaktovat příslušný myslivecký spolek, který se o zraněné či mrtvé zvíře postará. V žádném případě není možné si sraženou zvěř ponechat, šlo by o protizákonné jednání,“ podotýká policejní mluvčí.

