Vážná dopravní nehoda se stala v sobotu ráno ve Střelecké ulici v Hradci Králové.

Devětadvacetiletý řidič jedoucí od soutoku řek Labe a Orlice směrem do centra města vyjel před křižovatkou s ulicí v Lipkách vlevo mimo silnici. Na travnatém pásu, který odděluje protisměrnou část vozovky, narazil nejprve do kovového zábradlí, které přerazil a následně do stromu.