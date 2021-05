Hasiči včera odpoledne zachraňovali na Jiráskově náměstí v Hradci ptáka, který se zamotal do vlasce na vnějším plášti domu. Hasiči se k němu dostali ze střechy bytového domu. Podívejte se ve fotogalerii.

"Ptáka zamotaného do provázku na vnějším plášti domu na Jiráskově náměstí v Hradci Králové zachránili profesionální hasiči z centrální stanice. Zvíře bylo lapeno ve výšce asi 12 metrů, hasiči se k němu dostali pomocí lezecké techniky ze střechy domu. Poté odstranila jednotka vlasec, aby se do něj nezamotalo další zvíře a zachráněného opeřence vypustila do volné přírody," uvedla mluvčí krajských hasičů Martina Götzová