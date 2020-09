Ačkoliv byla silně pod vlivem alkoholu, dvakrát usedla ve středu v Trutnově za volant 41letá žena. Nejdříve ji policejní hlídka zastavila ve vozidle Ford před třetí hodinou odpoledne v Polské ulici. Dechové zkoušky u ní prokázaly 1,87 a 1,55 promile alkoholu. Na místě ji policisté zadrželi řidičský průkaz a zakázali další jízdu.

Jedenačtyřicetiletá žena měla v krvi bezmála dvě promile, přesto dvakrát usedla za volant v Trutnově. | Foto: Policie ČR

To však ženu záhy neodradilo od dalšího porušení zákona. V pět hodin odpoledne totiž řídila stejné vozidlo znovu. V úseku Libeč - Debrné havarovala. Nezvládla průjezd prudké pravotočivé zatáčky, dostala smyk a pravým bokem narazila do svodidel. Po střetu pokračovala v jízdě ve smyku a po průjezdu levotočivé zatáčky skončila mimo vozovku, kde narazila do složených klád.