Bez řidičáku, zato s alkoholem v krvi, vjel mladík u Nového Města nad Cidlinou do protisměru a zaparkoval v poli.

Opilého řidiče bez řidičáku vysvobodili záchranáři z pole. | Foto: HZS Královéhradeckého kraje

„V neděli ráno havarovalo osobní vozidlo značky Škoda Octavia u obce Nové Město. Řidič ve věku 26 let, který jel od Hradce Králové na Chlumec nad Cidlinou, najel do protisměru, dále do levého silničního příkopu, kde poškodil dopravní značku a skončil v poli,“ informovala za policii Iva Kormošová.