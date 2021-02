/FOTO/ V noci ze soboty na neděli havaroval devětadvacetiletý muž na železničním nadjezdu v hradecké Koutníkově ulici. Řidič auta značky Renault Megane jedoucí směrem do města nepřizpůsobil rychlost jízdy a na mokré vozovce dostal smyk.

Opilý řidič havaroval na železničním nadjezdu. | Foto: Policie ČR

Následně přejel do protisměru a narazil do kovového zábradlí, od něhož se odrazil a narazil do stromu, který přelomil. Jízdu ukončil až náraz do sloupu veřejného osvětlení. Jen s velkým štěstím vyvázl řidič z nehody bez zranění.