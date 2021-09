Policisté na autě odhadli škodu na 20 tisíc a na mostku 5 tisíc korun. V nejbližší době řidiče čeká obvinění z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, za což mu hrozí trest odnětí svobody od 6 měsíců do 3 let, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.

On ani jeho o rok starší spolujezdec neutrpěli žádné zranění, ale u obou policisté zjistili pomocí dechové zkoušky požití alkoholu. Řidič nadýchal přes 2,8 a spolujezdec o promile méně.

Řidič ve věku 29 let jedoucí od Smiřic na Hradec Králové při průjezdu mírnou levotočivou zatáčkou nepřizpůsobil rychlost jízdy, vyjel mimo komunikaci, kde narazil do betonového mostku a následně se převrátil na střechu.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.