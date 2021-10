Těžce zraněnou ženu vytáhli hasiči v bezvědomí z kufru a následně ji záchranáři okamžitě letecky transportovali do fakultní nemocnice. Tam bohužel druhý den i přes veškerou snahu lékařů svým zraněním podlehla.

V pravotočivé zatáčce nejprve přejel do protisměru a následně až do levého silničního příkopu, kde se převrátil přes střechu. Z příkopu pak ještě vyjel zpět na komunikaci, kde zůstal stát. Zatímco řidič utrpěl při nehodě naštěstí jen lehké zranění, pro jeho čtyřiadvacetiletou spolujezdkyni měla nehoda fatální následky.

Čtyřiadvacetiletou ženu zřejmě stálo život to, že nepoužila bezpečnostní pás. | Foto: Policie ČR

