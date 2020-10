Po nárazu do stromu se zranili nepřipoutaní řidič i spolujezdec

U těžké dopravní nehody u obce Stračov na Hradecku zasahovaly v neděli odpoledne všechny složky integrovaného záchranného systému. Dvaapadesátiletý řidič jedoucí po silnici I/35 ve směru z Hradce Králové na Hořice podle policistů zřejmě nepřizpůsobil rychlost jízdy a dostal smyk. Kvůli smyku řidič následně přejel do protisměru, vjel do příkopu a narazil do stromu.

Foto: Policie ČR | Foto: Foto: Policie ČR