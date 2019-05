K dopravní nehodě osobního auta značky Peugeot 206 došlo v pondělí krátce po osmé hodině ranní na silnici I/11 v katastru obce Kratonohy.

Pětašedesátiletá řidička jedoucí od Hradce Králové směrem na Chlumec nad Cidlinou ve snaze vyhnout se střetu s protijedoucím vozidlem, které předjíždělo jiné vozidlo, prudce zabrzdila a dostala smyk. Následně vjela do pravého silničního příkopu, kde narazila do sloupu veřejného osvětlení, od kterého byla odhozena na garáž rodinného domu. U řidičky byl vyloučen alkohol a zdravotníci ji s lehkým zraněním odvezli do nemocnice.