Královéhradecko, Rychnovsko - Hned dva případy havárií pod vlivem alkoholu šetřili nedávno dopravní policisté. Kolem půlnoci havaroval muž jedoucí v Potštejně od Sopotnice směrem do centra.

"Nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem, vlastnostem vozidla a nákladu a v pravotočivé zatáčce při jízdě z kopce nezvládl řízení. S autem přejel do protisměru, kde čelně narazil do zdi domu. Při tom poškodil přípojku internetu. Po nárazu se snažil z místa nehody vycouvat, ale manévr se mu naprosto nezdařil. Zadní části nacouval do keře, ve kterém částečně uvízl. Při tom stačil ještě poškodit septik a zničit odpadkový koš. Policisté u dvaačtyřicetiletého řidiče z Jičína naměřili 1,64 promile alkoholu v dechu. Na místě mu zadrželi řidičský průkaz a další jízdu zakázali," uvedla mluvčí rychnovské policie Alena Kacálková.