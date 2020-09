Při čelním střetu dvou aut se u Černilova zranili tři lidé

Řidič najel do protisměru, kde naboural do protijedoucího vozidla. Nárazem se zranili tři pasažéři.

Černilov – Řidič najel do protisměru, kde naboural do protijedoucího vozidla. Nárazem se zranili tři pasažéři.„Řidič auta značky Škoda Felicia jedoucí od Černilova směrem na Slatinu při projíždění pravotočivé zatáčky přejel do protisměru, kde se čelně stř | Foto: Deník / Pavla Horynová