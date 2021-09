Čelní náraz renault odmrštil do příkopu, ke střetu s traktorem naštěstí nedošlo. Dvaačtyřicetiletá řidička renaultu utrpěla lehké zranění, se kterým ji přivolaní záchranáři převezli do nemocnice. Policisté odhadli škodu na mercedesu 300 tisíc korun, na renaultu 40 tisíc korun a na příkopu dva tisíce. „U všech řidičů byl alkohol na místě vyloučen dechovou zkouškou. Přesná příčina a míra zavinění je předmětem dalšího šetření hradeckých dopravních policistů,“ uvedla tisková mluvčí policie Iva Kormošová.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.