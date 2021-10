Profesionální hasiči z Nového Bydžova zasahovali také na železnici u Ohnišťan, u osobního vlaku došlo k technické závadě a stal se nepojízdným. Vlak zůstal stát mezi dvěma přejezdy, čtyři cestující převezli na blízkou zastávku do Ohnišťan policisté a hasičská jednotka, dopravce zařídil následně náhradní autobusovou dopravu. Místo zásahu si převzala drážní jednotka hasičů Správy železnic.

Jedna osoba, která v něm jela, byla při příjezdu hasičů už mimo havarovaný vůz, do péče si ji vzala posádka ZZS. Jednotky zajistily místo události, zabezpečily havarovaný automobil, místo zásahu si převzala Policie ČR. U nehody zasahovali profesionální hasiči z Nového Bydžova a JSDH Chlumec nad Cidlinou.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.