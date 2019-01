Královéhradecko, Broumov - Policisté nedávno kontrolovali muže za volantem, který nadýchal přes tři promile. Předtím způsobil drobnou nehodu a z místa odjel.

Řidič měl tři promile, vodku si vezl s sebou. | Foto: Policie ČR

Sedmačtyřicetiletý muž z Broumova sedl za volant osobního vozu Škoda Fabia v ulicích Broumova před šestou hodinou večerní, jeho cílem bylo zřejmě dostat se domů pěkně v suchu a v teple. Jenže by mu prospěla spíš procházka na čerstvém vzduchu. „Muž se na místní úzké komunikaci při jízdě pokoušel vyhnout protijedoucímu vozidlu VW Golf, které dokonce zastavilo, aby mohl projet: Trefit se do nevelkého volného prostoru se mu však nepovedlo, a tak přední levou částí svého vozidla odřel přední levou část stojícího vozidla . Aniž by vystoupil z vozu a učinil opatření mu daná zákonem, z místa hned ujel,“ popsala jeho jednání mluvčí náchodské policie Eva Prachařová.

Když vůz zastavila policejní hlídka, zjistila, že se řidič sotva drží volantu a uvnitř vozidla společně s alkoholovým odérem našli nedopitou lahev vodky. Že muž alkohol požil, potvrdila podle policejní mluvčí dechová zkouška přístrojem Draeger, která nejprve ukázala 3 promile, při prvním opakování 2,5, při dalším po téměř hodině pak 1,2. Policisté muži na místě zakázali další jízdu a zadrželi mu řidičský průkaz. „Muži hrozí trestní stíhání pro přečin ohrožení pod vlivem návykové látky s až ročním trestem odnětí svobody, trestem peněžitým a trestem zákazu činnosti,“ dodala Eva Prachařová.