"Při vyjíždění z kruhového objezdu najel na pravý obrubník, z něhož posléze opět sjel na vozovku. Následně na výjezdu do ulice Dukelská najel na obrubník středového ostrůvku, který poškodil a z něhož sjel zpět na silnici a vjel na parkoviště, kde narazil do zaparkovaného osobního auta značky Audi, které bylo vlivem střetu odhozeno na lavičku a odpadkový koš," líčí nebezpečnou jízdu opilého muže mluvčí policie Iva Kormošová.

Při nehodě se kromě řidiče lehce zranil i jeho spolujezdec. Škoda na fabii byla odhadnutá na 20 tisíc, na audi 200 tisíc a na ostatních věcech 5 tisíc korun.

"Řidič odmítl dechovou zkoušku, ale podrobil se lékařskému vyšetření spojeným s odběrem krve. Rozbor krve prokázal přítomnost alkoholu a to 2,5 promile. Službu konající lékař ho na záchytné protialkoholní stanici ponechal do vystřízlivění," doplňuje Iva Kormošová. Řidiče v brzké době čeká od policistů sdělení o podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, za což hrozí trest odnětí svobody od 6 měsíců do 3 let, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.