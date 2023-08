Přihlásí se policistům řidič motocyklu z videa? Motorkář při výjezdu z parkovacího domu v Hradci Králové narazil do závory a z místa nehody ujel.

Řidič motocyklu narazil do sklápějící se závory při výjezdu z parkovacího domu v Hradci Králové. | Video: PČR

Ve středu 23. srpna řidič motocyklu narazil do závory při výjezdu z parkovacího domu obchodního centra v Hradci Králové. „Dosud nezjištěný řidič motocyklu se zřejmě plně nevěnoval řízení a při vyjíždění narazil do sklápějící se závory. Následně z místa nehody odjel, aniž by učinil opatření daná mu zákonem,“ sdělila policejní mluvčí Lucie Konečná.

Podle záběrů z videa šlo o parkovací dům obchodního centra Aupark na Pražském Předměstí.

Škoda byla odhadnuta na 5 tisíc korun. „Pro dořešení nehody žádáme řidiče, ať se přihlásí na nejbližší policejní služebnu nebo zavolá na linku 158,“ vyzvala řidiče Lucie Konečná.

Zdroj: PČR