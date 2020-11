Řidič na Hradubické dostal mikrospánek a narazil do svodidel

V úterý došlo na silnici I. třídy č. 37 ve směru z Hradce Králové na Pardubice k dopravní nehodě nákladního automobilu. Šestačtyřicetiletý řidič nad svým vozidlem ztratil na okamžik kontrolu, přejel do levého jízdního pruhu, kde narazil do dopravní značky a do svodidel.

Foto: KŘP Královéhradeckého kraje | Foto: KŘP Královéhradeckého kraje