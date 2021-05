„Řidič ve věku 43 let na silnici II. třídy v katastru obce Dolní Přím najel na pravou krajnici, kde poškodil směrový sloupek, dále narazil do zábradlí betonového sloupku a zůstal stát v příkopu,“ popsala nehodu mluvčí policie Iva Kormošová.

Přivolaní policisté muži, který vyvázl bez zranění, dali dýchnout a naměřili téměř 2,3 promile alkoholu. Zadrželi mu řidičský průkaz, zakázali další jízdu a převezli do policejní cely. Škodu na autě odhadli na 70 tisíc a na poškozených věcech 15 tisíc korun. Za ohrožení pod vlivem návykové látky řidiči hrozí trest odnětí svobody od 6 měsíců do 3 let.