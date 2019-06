Další případ převráceného nákladního vozidla řešili v úterý odpoledne hradečtí policisté.

Řidič se vyhýbal větvím, i s nákladem skončil v příkopu. | Foto: Policie ČR

Devětačtyřicetiletý řidič auta značky Liaz ve snaze vyhnout se větvím najel na pravý okraj krajnice. Auto se mu pak už nepodařilo vyrovnat a to sjelo do příkopu, kde se následně převrátilo na bok. Nákladní auto převáželo štěrk, který se vysypal do příkopu.