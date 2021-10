Vlivem střetu byl klokan odmrštěn do příkopu, kde zůstal ležet. U řidičky, která neutrpěla žádné zranění, policisté alkohol vyloučili dechovou zkouškou. Na místo byli přivoláni pracovníci Záchranné stanice ČSOP, kteří si zraněného klokana převzali.

Kvůli způsobeným zraněním musel být klokan bohužel na veterině utracen. Na autě byla odhadnuta škoda na 20 tisíc a na klokanovi 10 tisíc korun.

Policisté provedli v blízkém okolí šetření ohledně zjištění majitele klokana. To se jim bohužel do současné doby nepodařilo. Proto vyzýváme majitele klokana nebo případné svědky, kteří by nám majitele pomohli ustanovit, ať se přihlásí na lince 158, nebo se dostaví přímo na dopravní inspektorát v Malšovicích.

Řidička srazila klokana, po majiteli zvířete se nyní pátráZdroj: PČR