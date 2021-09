Žena po střetu zastavila, zeptala se mladé dvojice na jejich zdravotní stav a pravděpodobně v domnění, že žádné zranění neutrpěli, z místa odjela. Jak se však poté ukázalo, obě děti utrpěly lehká zranění, s kterými musely být převezeny do nemocnice na ošetření. "Žádáme samotnou řidičku nebo i případné svědky nehody, aby zavolali na bezplatnou linku 158, nebo se přímo dostavili na dopravní inspektorát v Malšovicích," uvedla mluvčí hradeckýcch policistů Iva Kormošová.

Řidička v Hradci narazila ve středu do dvou chodců | Foto: PČR

Do dvou dětí ve věku 15 a 16 let narazila na přechodu pro chodce v Pospíšilově ulici ve středu krátce před 14. hodinou neznámá řidička červeného osobního vozidla.

