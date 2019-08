Alkohol za volant rozhodně nepatří. Ve čtvrtek v noci se o tom přesvědčila dvaašedesátiletá řidička vozu Suzuki Vitara.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

Žena jela večer po desáté po silnici I/35 od Ostroměře na Bílsko u Hořic, kde na rovince sjela do příkopu. Po nárazu do náletových dřevin se auto převrátilo na bok. Řidička havarovaný vůz opustila, aniž by vyrozuměla policii. Ta ji pomoci služebního psa vypátrala v nedalekém kukuřičném poli.