Do bílého rána se ve středu probudil Královéhradecký kraj a někteří lidé kvůli sněhové nadílce i do temného a studeného.

"Vzhledem k silnému sněžení na východě Čech evidujeme k osmé hodině ranní jednu poruchu na vedení vysokého napětí v Královéhradeckém kraji – na Rychnovsku," informovala po ránu mluvčí skupiny ČEZ pro východní Čechy Šárka Lapáčková Beránková.Porucha zasáhla oblast Kostelce nad Orlicí, Synkov, Tutleky… "Asi 700 domácností se ocitlo bez energie. Jednu poruchu na vedení vysokého napětí evidujeme v Pardubickém kraji – Kladrubech nad Labem, Řečanech nad Labem, Zdechovicích… Jde o asi 900 domácností bez energie, na Vysočině nemáme žádnou poruchu. Na odstranění pracujeme, i když těžký a mokrý sníh opravy komplikuje," doplnila mluvčí východočeských energetiků.

Ta o pár hodin později potvrdila, že během dopoledne se podařilo poruchu na vysokém napětí na Rychnovsku opravit a elektřina začala opět proudit i do zasažených domácností v Pardubickém kraji. "Na napětí nízkém se poruchy mohou objevit například, když chataři a chalupáři přijedou na své chaty – poruchu je potřeba nahlásit na naši poruchovou linku 800 850 860 nebo přes webové stránky," upozornila.

A nový sníh přinesl problémy také na silnicích. Hasiči na několika místech od rána odstraňovali ze silnic popadané větve i stromy, které blokovaly dopravu, a zasněžené i uklouzané cesty přidělaly starosti řidičům, někteří jízdu nezvládli a havarovali.

Smrtelné následky měla srážka kamionu s návěsem s osobním autem u Nového Města na Hradecku.Zdroj: PČR

Jedna ze středečních nehod měla, bohužel, tragické následky. Po čtvrté hodině ráno se nedaleko Nového Města u Chlumce nad Cidlinou srazilo osobní auto značky Škoda Rapid s kamionem. Osobní vůz skončil pod návěsem, náraz ho zcela zdemoloval, řidička nepřežila.

"U 39letého nezraněného řidiče kamionu požití alkoholu vyloučila dechová zkouška. U 49leté řidičky byla nařízena soudní pitva. Policisté na návěsu odhadli škodu na 100 tisíc a na osobním 200 tisíc korun," sdělila policejní mluvčí Iva Kormošová.

Provoz na silnici mohl být zcela obnoven až po několika hodinách. Přesná příčina nehody je v šetření hradeckých policistů.

Centrum dopravních informací pak varovalo před ledovkou na přibližně čtyřkilometrovém úseku silnice první třídy č. 16 mezi obcemi Ohařice, Dolní Lochov, Holín a Ohaveč na Jičínsku, kvůli níž se od rána ve směru od Jičína na Mladou Boleslav tvořily kolony.

Ostatně už v úterý večer to pěkně klouzalo na silnici první třídy mezi Rychnovem nad Kněžnou a Vamberkem. U Lupenic zasahovali hasiči hned u dvou nehod krátce po sobě, při té první osobní auto vylétlo ze silnice, převrátilo se na střechu a v příkopu ještě narazilo bokem do stromu. Jednoho zraněného převzala do své péče zdravotnická záchranná služba. "Protože byla v místě zásahu kluzká silnice, operační středisko vyrozumělo silničáře s prosbou o posypový vůz," sdělila mluvčí hasičů Martina Götzová.

Hasiči se pustili do vyprošťování automobilu, aby ho mohli vrátit zpět na kola a naložit na odtahový vůz. Jenže ještě během zásahu přibližně jen 300 metrů odsud skončilo v příkopu na střeše další osobní auto. Profesionální rychnovští hasiči v něm našli dvoučlennou posádku uvězněnou v pásech, kterou vytáhli ven a předali do péče zdravotnické záchranné služby.Další občasné sněžení by mohlo následovat v pátek a sobotu, přičemž i v neděli má být zataženo se sněžením. Odpoledne pak začnou srážky ustávat.