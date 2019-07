Spící řidič náklaďáku válcoval ploty i zahrádky

/FOTO/ V úterý okolo 13. hodiny došlo k dopravní nehodě v obci Nové Město. Řidič nákladního automobilu upadl do mikrospánku, vjel do protisměru a sjel do levého silničního příkopu, kde poškodil dopravní značku. Poté projel plotem u rodinného domu, kde poničil okrasnou zahradu a zastavil se až na zahradě dalšího domu.

Spící řidič náklaďáku válcoval ploty i zahrádky. | Foto: Policie ČR

Při nehodě nebyl nikdo zraněn. Šestačtyřicetiletý řidič byl podroben dechové zkoušce s negativním výsledkem. Policisté u vozidla zadrželi z důvodu závad osvědčení o registraci a řidiči uložili za přestupek pokutu. Na autě vznikla škoda ve výši 150 tisíc korun, na majetku převálcovaném náklaďákem více než 100 tisíc korun.

