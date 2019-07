Operační důstojník městské policie vyslal do místa bydliště hlídku, aby zjistila, zda se žena nachází doma a nemá-li zdravotní problémy. Strážníci se nejdříve neúspěšně pokoušeli ženu kontaktovat telefonicky, teprve poté, co důrazně zazvonili na zvonek bytu, dveře jim otevřela. Potvrdila, že spolykala celou lahvičku léků.

Strážníci okamžitě informovali dispečerku záchranné služby, která na místo vyslala sanitní vůz. Do příjezdu zdravotnické záchranné služby hlídka kontrolovala její zdravotní stav. Záchranáři si mladou ženu převzali do péče a k dalšímu vyšetření ji převezli do nemocnice.