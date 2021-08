V úterý v 9 hodin byli přivoláni záchranáři k dopravní nehodě dvou osobních vozidel, která se stala na silnici I/11 v katastru obce Urbanice. Dvaaosmdesátiletá řidička auta značky Fiat Punto jedoucí od Urbanic pravděpodobně nedala při vyjíždění z vedlejší silnice přednost 27letému řidiči vozidla značky Škoda Forman s přívěsem, který jel po hlavní komunikaci od Prahy směrem na Hradec Králové. Následky byly fatální.

Střet dvou automobilů nepřežila dvaaosmdesátiletá řidička | Foto: PČR

Vlivem střetu byl fiat odhozen do silničního příkopu u protější pravé strany křižovatky, forman do levého příkopu ve směru své jízdy a přívěs do pravého příkopu. Řidička i řidič byli převezeni do nemocnice.