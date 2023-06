Tragickou dopravní nehodu vyšetřuje policie na Hradecku. V neděli krátce před jednou hodinou ranní havarovalo osobní auto značky Seat v Novém Bydžově, třiatřicetiletý spolujezdec zemřel. Policie nyní žádá o spolupráci veřejnost, řidiče, kteří se mohli stát náhodnými svědky nehody.

Z místa tragické nehody. | Foto: Policie ČR

Z dosavadního šetření policie vyplývá, že třicetiletý řidič z dosud nezjištěných příčin vyjel vpravo mimo silnici do příkopu.

„Tam se s vozidlem překlopil na pravý bok a následně střechou vozidla narazil do vzrostlého stromu. Řidič vozidla byl letecky transportován do Fakultní nemocnice v Hradci Králové a u zemřelého spolujezdce byla nařízena soudní pitva. S ohledem na vážnost zranění nebylo možné provést u řidiče orientační dechovou zkoušku, byl tedy nařízen odběr krve,“ sdělila policejní mluvčí Šárka Pižlová.

Příčiny a okolnosti tragické dopravní nehody šetří hradečtí kriminalisté.

„Kriminalisté tímto žádají případné svědky, řidiče, kteří mají ve vozidlech umístěné palubní kamery, na nichž by mohl být zaznamenán na silnici III/ 32419 v době od 24.00 hodin do 1.00 hodiny ranní v neděli 25. 6. 2023 samotný děj nehody nebo cokoliv by pomohlo objasnit či přiblížit příčinu tragické dopravní nehody, nechť se obrátí na linku 158, děkujeme,“ dodala Pižlová.