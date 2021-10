Kromě toho, že moped ani jízdní kolo neměly na chodníku co dělat, čekalo na policisty ještě několik dalších překvapení. Na mopedu značky F-MAX totiž jel třináctiletý chlapec se svým o čtyři roky starším kamarádem. Mladík logicky nevlastnil řidičské oprávnění, na mopedu nebylo sjednané povinné pojištění a ani jeden z chlapců na sobě navíc neměl helmu.

"K nehodě došlo pravděpodobně tak, že chlapec na mopedu při předjíždění zachytil o jízdní kolo a následně narazil do sloupu veřejného osvětlení. Cyklistka ve věku 76 let vlivem střetu ztratila stabilitu a spadla na zem. Žena utrpěla zranění, s kterým byla převezena rychlou záchrannou službou do nemocnice," popsala nehodu mluvčí hradeckých policistů Iva Kormošová. Ani jeden z chlapců se při nehodě nezranil. Policisté také podrobili oba řidiče dechové zkoušce. U mladíka byla negativní, ale u seniorky prokázala půl promile.

Policisté na mopedu odhadli škodu na 3 tisíce a na kole 1 tisíc korun. Přesná příčina nehody je předmětem dalšího šetření.