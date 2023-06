Minulý týden zasahovaly záchranné složky u tragické nehody u Všestar, v úterý odpoledne po 16. hodině sem mířily znovu. Třiadvacetiletá řidička vjela do protisměru a následný střet s protijedoucím autem nepřežila.

Z místa tragické nehody | Foto: HZS KHK

„Neprůjezdná je nyní silnice č. 35 u Všestar na Hradecku. Stala se zde vážná nehoda dvou osobních vozidel. Na místě zasahují obě královéhradecké profesionální jednotky hasičů, zdravotnická záchranná služba a policie,“ informovali hasiči na svém twitterovém účtu.

Páteční nehoda u Všestar si vybrala svou daň, vyhasl život jednoho z řidičů

Krátce po tři čtvrtě na šest oznámili, že nehoda měla tragické následky: „Jedna osoba zemřela, z druhého auta jsme museli zraněného člověka vyprostit pomocí hydraulického vyprošťovacího zařízení. Osoba byla v péči zdravotnické záchranné služby, do nemocnice byla transportována sanitkou. Komunikace bude delší dobu uzavřena, dbejte pokynů policie.“

Místo nehody.Zdroj: aplikace policie

„Třiadvacetiletá řidička auta značky Škoda Fabia jedoucí na Hradec Králové pravděpodobně vyjela zatím z nezjištěných příčin do protisměru, kde se čelně střetla s protijedoucím autem značky VW Caddy. Mladá žena bohužel na místě zemřela, druhá řidička ve věku 49 let utrpěla zranění, s kterým byla převezena do nemocnice. U zemřelé ženy byla nařízena soudní pitva a u zraněné odběr krve," sdělila policejní muvčí Iva Kormošová.

Z místa nehody.Zdroj: Policie ČR

Na místě zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému včetně vrtulníku. Silnice byla uzavřena a dopravu policisté svedli na objízdnou trasu přes obec Všestary. Přesná příčina dopravní nehody je předmětem dalšího šetření hradeckých kriminalistů.