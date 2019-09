Hned z pěti trestných činů obvinili hradečtí policisté dvacetiletého mladíka z Pardubicka.

Ukradené auto z letiště nechal sjet do rybníka | Foto: PČR

Ten podle zjištění policistů letos v březnu násilím vnikl do osobního auta Volkswagen Golf na hradeckém letišti, a přestože měl dvouletý zákaz řízení až do prosince 2020, odjel s ním na Nymbursko, kde ho nechal sjet do rybníku Pustý. Auto z rybníku museli vyprostit přivolaní hasiči. Na vozidle byla vyčíslena škoda za 150 tisíc korun. Policisté mladíka dále viní z napadení o rok staršího muže, kterého po předchozí rozepři udeřil a po pádu na zem do něho několikrát kopl. Napadený muž musel vyhledat lékařské ošetření s následnou hospitalizací. „Muž je obviněn z pěti trestných činů najednou – krádež, poškození cizí věci, maření výkonu úředního rozhodnutí, ublížení na zdraví a výtržnictví. Pokud ho soud uzná vinným, může jít do vězení až na tři roky,“ uvedla mluvčí hradeckých policistů Iva Kormošová.