V domě objevili v barelech padesát kubíků neznámé chemické látky

/FOTOGALERIE/ Houkající a blikající hasičská a policejní auta poslední zářijový pátek večer po 18 hodině mířila do Budčevsi na Jičínsku. Důvodem výjezdu byl telefonát muže, který nechtěl sdělit své jméno, jenž celníky upozornil na plastové IBC kontejnery, jejichž obsahem by mohly být látky, které by byly schopny způsobit kontaminaci okolí.

Zásadním vodítkem, které naznačovalo přítomnost zdraví ohrožujících látek, byl způsob skladování. Kontejnery byly umístěny v zadní části zahrady za roubeným domkem a překryty slámou, znepokojivé bylo i info uvedené na štítcích ((bezp. značky, UN kódy). | Foto: Celní úřad pro Královéhradecký kraj