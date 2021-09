Ranní nehoda způsobila v Sokolské ulici, kde v současnosti probíhá oprava vozovky a provoz je na několika stovkách metrů zúžen do jednoho pruhu, velké dopravní komplikace. V současnosti už je ale místo nehody plně průjezdné.

Čelní sklo trolejbusu se nárazem do korby nákladního auta roztříštilo. Zraněného řidiče MHD museli záchranáři transportovat do nemocnice. Další dva zraněné cestující zdravotníci ošetřili na místě nehody. Celkově ve voze MHD cestovalo v době nehody 12 lidí.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.