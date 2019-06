"Zprávu jsme na Horskou službu dostali kolem sedmé hodiny večer s tím, že muž je po pádu vážně zraněný. K nehodě došlo v celkem špatně přístupném terénu, kam nelze dojet naší terénní technikou. Naštěstí jsme právě v období, kdy slunce zapadá pozdě, takže nám nehrozil zásah v nočních podmínkách,“ komentoval situaci zasahující člen Horské služby Krkonoše Jiří Brožek.

Záchranáři po příjezdu na místo zjistili, že horolezec utrpěl mnoho tržných ran a pravděpodobně i vnitřní zranění. „Ihned jsme jeho stav konzultovali s dispečery linky 155 Hradeckého kraje. Ti k nám poslali další zdravotníky a vzhledem tomu, že se jednalo o pád z větší výšky vzlétl i vrtulník Letecké záchranné služby. Spolu se zdravotníky jsme pak horolezce ošetřili a zafixovali do vakuové matrace,“ uvedl Jiří Brožek.

Horolezce pak záchranáři společně šetrně přenesli asi 200 metrů na otevřené suťové pole. „V místě i blízkém okolí není kde přistát. Posádka vrtulníku proto nabrala pacienta do podvěsu a odlétla na vzdálenější parkoviště. Tam letečtí záchranáři zraněného přeložili do vrtulníku a transportovali k dalšímu ošetření do fakultní nemocnice v Hradci Králové,“ doplnil Jiří Brožek.

„Horolezecká sezona je nyní v plném proudu. Je však nutné, aby lezci i na méně exponovaných výstupech pečlivě dodržovali veškeré zásady bezpečného horolezectví. V Krkonoších jsou místa skalních výstupů někde dost odlehlá a hrozí nebezpečí, že naše záchrana může přijít pozdě,“ důrazně varoval náčelník Horské služby Krkonoše Pavel Jirsa.